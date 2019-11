BRESCIA CELLINO BALOTELLI / Il Brescia prova a spegnere le polemiche divampate in seguito ad alcune dichiarazioni rilasciate dal presidente Massimo Cellino su Mario Balotelli a margine dell'incontro in Lega.

In una nota il club lombardo spiega: "In merito alle dichiarazioni rilasciate questo pomeriggio dal Presidente Massimo, riferite al nostro giocatore Mario Balotelli, Brescia Calcio precisa trattasi evidentemente di una battuta a titolo di paradosso, palesemente fraintesa, rilasciata nel tentativo di sdrammatizzare un’esposizione mediatica eccessiva e con l’intento di proteggere il giocatore stesso".

Brescia, la frase incriminata di Cellino su Balotelli

"E' nero e sta cercando di schierarsi, ma ha molte difficoltà, cosa posso dire": questa la frase incriminata pronunciata da Massimo Cellino che ha fatto divampare la polemica. Balotelli è da giorni al centro del dibattito in casa Brescia dopo che venerdì è stato allontanato da Fabio Grosso in chiusura di allenamento: una decisione che ha poi portato anche all'esclusione del calciatore dai convocati per la partita contro la Roma. Lo stesso Balotelli sui social ha spiegato poi il forfait con un problema fisico anche se la sua permanenza in Lombardia è già in dubbio e si parla di un interessamento del Galatasaray.

