Brescia, Balotelli verso l'esclusione: oggi confronto con Cellino

BRESCIA BALOTELLI CELLINO / Dopo l'allontanamento di ieri durante la sessione pomeridiana, oggi Mario Balotelli si è allenato col resto del gruppo del Brescia, ma non è entrato nelle esercitazioni tattiche di Fabio Grosso.

Lo svela l'edizione online de 'La Gazzetta dello Sport', che ha raccontato anche della presenza a Torbole Casaglia del presidente

Brescia, Balotelli out contro la Roma? Domani parla Grosso

Il patron del club, dopo aver tenuto a rapporto tutta la squadra per 15 minuti, ha parlato "gesticolando in maniera evidente" con il solo Balotelli. In questo momento, appare probabile un esclusione dai convocati per l'ex milanista, ma sarà lo stesso Fabio Grosso a fare chiarezza nella conferenza stampa che si terrà domani, alla vigilia della delicata sfida all'Olimpico, contro la Roma.

