CALCIOMERCATO RAIOLA IZZO / Mino Raiola, protagonista quest'oggi con l'incontro a Casa Milan, è scatenato. Dopo aver chiuso per Alessio Romagnoli, è pronto a mettere le mani su altri due calciatori di Serie A. Come raccontato da Calciomercato.it, anche Suso dovrebbe essere presto gestito dal noto agente ma non solo: secondo quanto raccolto dai colleghi della Gazzetta dello Sport, Raiola è pronto, infatti, a mettere le mani anche su Armando Izzo. Già nelle prossime settimane dovrebbe arrivare l'annuncio ufficiale.

Si prospettano dunque settimane calde per Mino Raiola, che si vedrà sempre più a Milano. Con i rossoneri sono parecchi i calciatori gestiti dal noto agente: oltre alla situazione Donnarumma, che ha un contratto in scadenza nel 2021, Raiola dovrà discutere anche del futuro di Bonaventura (contratto fino al 2020) e di quelli di Romagnoli e Suso.

Lo spagnolo è finito nel mirino della critica e una sua cessione, in caso di offerta di, verrebbe certamente presa in considerazione.

Zlatan Ibrahimovic merita ovviamente un discorso a parte con il Milan in prima fila ma attenzione a Bologna e Napoli pronti a far sul serio per strappare lo svedese alla concorrenza. Altro attaccante che a gennaio dovrebbe cambiare aria, tra gli assistiti di Raiola, è Kean. L'ex Juventus sta deludendo le attese e un ritorno in Serie A si fa sempre più probabile. Roma, Milan, Bologna e Sampdoria sono alla finestra. Squadre pronte a prenderlo con la formula del prestito.

