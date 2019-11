TOTTENHAM MOURINHO / José Mourinho è il nuovo allenatore del Tottenham. L'annuncio è arrivato di primo mattino, con gli 'Spurs' che nella serata di ieri avevano invece comunicato l'esonero di Mauricio Pochettino, in carica dal 2014. Lo 'Special One' ha firmato un contratto valido fino al termine della stagione 2022/2023 e si è brevemente presentato con le sue prime parole da nuovo manager del club del nord est di Londra: "Sono entusiasta di entrare a far parte di un club con un patrimonio così grande e tifosi così appassionati. La qualità sia nella squadra che nell'academy mi entusiasma.

Tottenham, il ritorno di Mourinho in Premier League

José Mourinho torna dunque in panchina quasi ad un anno di distanza dall'esonero al ManchesterUnited, dove tra il 2016 ed il 2018 aveva conquistato una Coppa di Lega, una Community Shield e un'Europa League. Per Mou si tratta dunque della terza avventura in Premier League, dove prima dei 'Red Devils' aveva guidato con successo anche il Chelsea in due periodi differenti: tra il 2004 ed il 2007 e tra il 2013 ed il 2015. Con i 'Blues' ha conquistato 3 Coppe di Lega, 3 Premier League ed una Community Shield.

