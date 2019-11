Italia, per l'Europeo torna Balotelli? Mancini fa chiarezza

ITALIA MANCINI BALOTELLI / Roberto Mancini non chiude le porte al ritorno in azzurro di Mario Balotelli. Il ct della Nazionale, intervenuto alla presentazione della partnership tra Figc e Save (società che gestisce l'aeroporto Marco Polo di Venezia), ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate dall'edizione online del 'Corriere dello Sport': "Mario sa bene che se si meriterà di giocare potrà tornare in azzurro come qualsiasi altro calciatore. Ora però pensiamo solo alla prossima gara: non penso di sostituire gli infortunati perchè i tempi sono stretti, giugno è troppo vicino per iniziare a fare esperimenti".

Italia, Mancini: "Felice per il record, ma la testa è a giugno"

Sullo storico record di vittorie consecutive (10) raggiunto grazie al trionfo contro la Bosnia, il tecnico ha poi aggiunto: "Ci fa piacere, il record durava dal 1938, ma ora dobbiamo pensare subito a giugno". L'obiettivo Europeo è già nel mirino.

