CALCIOMERCATO JUVENTUS MERTENS NAPOLI MILAN INTER CINA / Uno dei nomi più bollenti, in vista delle prossime sessioni di calciomercato, è sicuramente quello di Dries Mertens. Come noto, l'attaccante belga è in scadenza di contratto a giugno con il Napoli e i recenti sviluppi in casa partenopea, con il presidente De Laurentiis intenzionato ad un vero e proprio repulisti dopo il rifiuto dei giocatori di andare in ritiro, sembrano portare con decisione verso l'addio. Partenza non da escludere già a gennaio, ma gli scenari in tal senso sono ancora da definire. Alla situazione di Mertens, ad ogni modo, guardano con interesse in molti. All'interesse emerso qualche giorno fa dell'Inter, si è aggiunto anche quello del Milan. Per non parlare di quello della Juventus, dove il belga ritroverebbe Sarri, l'allenatore con il quale ha avuto le medie realizzative più elevate. Il giocatore è stato accostato, in Serie A, anche alla Roma, pista che però appare minoritaria rispetto alle altre. Rimane vivo inoltre l'interessamento da parte di diversi club della Super League in Cina. Mertens però preferirebbe restare in Europa, sentendosi ancora competitivo ai massimi livelli.

Napoli, i numeri di Mertens in azzurro

Motivo per il quale non intenderebbe accettare un contratto a gettone, ma di una certa durata: per chi vuole acquistarlo, le richieste sarebbero di un contratto triennale sulla base dia stagione.

Potrebbe dunque concludersi, dopo sette stagioni, l'avventura di Mertens con il Napoli. Arrivato nell'estate del 2013 dal Psv Eindhoven, con un po' di scetticismo da parte di una fetta degli addetti ai lavori, il belga ha saputo ritagliarsi da subito un ruolo da protagonista nell'era Benitez. Poco spazio, all'inizio, con Sarri, per poi scoprirsi devastante nel ruolo di centravanti dopo l'infortunio di Milik. Medie realizzative elevate mantenute anche con Ancelotti, che ad oggi ne fanno il secondo miglior marcatore della storia del Napoli con 116 gol (in 295 presenze totali): Maradona è stato superato con la recente doppietta a Salisburgo, davanti rimane soltanto Hamsik con 121 reti. Terzo di sempre per gol in Serie A con la maglia azzurra - 88, dietro Hamsik con 100 e Vojak con 102 - è già recordman assoluto, con i partenopei, di reti nelle coppe europee con 23 reti, graduatoria in cui precede Cavani con 19 e il solito Hamsik con 16.