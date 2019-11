VERONA BRESCIA SALCEDO MAGRAVITI / Episodio con Var decisivo in Verona-Brescia: intorno alla mezzora del primo tempo, Magraviti ferma Salcedo appena entrato nell'area dei gialloblù.

Per l'arbitroin maniera fallosa: calcio di rigore e secondo giallo per il difensore veneto che quindi si vede mostrare il cartellino rosso. Poco dopo però il Var richiama il direttore di gara che va al monitor per rivedere le immagini: dopo l'on-field review il fischietto decide di rivedere la sua decisione. Niente rigore e niente rosso.