CALCIOMERCATO INTER RAKITIC VIDAL / Il destino di Inter e Barcellona sul calciomercato si intreccerà spesso nelle prossime settimane. I catalani seguono sempre con più insistenza Lautaro Martinez, mentre i nerazzurri, in cerca di un centrocampista a gennaio, valutano Rakitic e Vidal.

Gli azulgrana sono disposti a trattare per una cessione del croato a gennaio, ormai ai margini del progetto tecnico di Valverde, e secondo quanto raccolto da Calciomercato.it preferirebbero di gran lunga privarsi dell’ex Siviglia rispetto al cileno.

L’allenatore, infatti, reputa importante l’ex juventino anche come elemento da inserire a gara in corso, e lo vorrebbe a disposizione anche per la seconda parte di stagione.

Calciomercato Inter, i prezzi di Rakitic e Vidal

Il calciatore, da parte sua, nonostante lo splendido rapporto connon ha manifestato una ferrea volontà di lasciare la Spagna e gradirebbe la sua permanenza con Messi e compagni.

L’Inter, poco incline a fare enorme investimenti nel mercato di riparazione, sarebbe disposta a valutare il prestito di Vidal, che a maggio compirà 33 anni e il cui cartellino costerebbe circa 15 milioni di euro, meno della metà rispetto ai 35 di Rakitic, per il quale al momento non c’è stata apertura ad alcuno sconto.

Operazioni difficili, quindi, ma i club ne riparleranno: l’ottimo rapporto tra la dirigenza catalana e il croato, che non sopporta il suo minutaggio ormai ai minimi termini (appena 200’ in stagione) e spinge per l'addio, potrebbe facilitare una via d’uscita, magari in prestito con diritto di riscatto. Vedremo se i milanesi saranno pronti a cogliere l’occasione, o decideranno di puntare su qualche profilo più giovane rispetto al 31enne.

Mirko Calemme - Alessio Lento