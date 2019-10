ROMA ZANIOLO / Roma in super emergenza. Infermeria piena per Fonseca, con Cristante e Kalinic ultime due 'vittime' della rosa a disposizione del tecnico portoghese. Il centravanti croato è alle prese con una frattura alla testa del perone rimediata nell'ultima gara con la Sampdoria e dovrà fermarsi almeno fino a dicembre.

Fonseca è rimasto con il solonel reparto offensivo, con lo stesso bosniaco non al meglio dopo l'operazione allo zigomo e che ha indossato una maschera protettiva entrando a gara in corso nella sfida di 'Marassi'.

L'allenatore giallorosso studia perciò nuove soluzioni per ovviare all'emergenza e tra queste c'è anche il possibile riposizionamento in campo di Nicolò Zaniolo. Il giovane talento è stato utilizzato finora sulla fascia nella batteria dei trequartisti, ma per caratteristiche potrebbe agire anche da prima punta come vice-Dzeko nello scacchiere romanista. Fonseca ci strarebbe già lavorando in allenamento, con l'ex Inter che sul piano fisico e tecnico sarebbe una delle soluzioni avallate dall'ex mister dello Shakhtar per coprire il buco in attacco. Da vedere se Fonseca utilizzerà Zaniolo come falso nueve già dalla sfida di Europa League con il Borussia Monchengladbach o per la successiva gara di campionato con il Milan.