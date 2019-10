MANCHESTER CITY ATALANTA GUARDIOLA / Felice per la netta vittoria del suo Manchester City contro l'Atalanta, Pep Guardiola ha rilasciato alcune parole a fine gara elogiando la squadra di Gasperini: "Ti porta al limite, sanno benissimo cosa fare con la palla.

Giocano molto bene, giocano al contrasto. Non è un caso quello che hanno fatto l'anno scorso qualificandosi allae arrivando terzi. Anche quest'anno sono lì - spiega ai microfoni di 'Sky Sport' - Ti portano al limite in una maniera speciale. Non è facile affrontarli, per questo do grandissimo credito al risultato. Loro hanno avuto le loro opportunità, noi le nostre. Grande risultato, ci serve una partita per qualificarci. Tutte le squadre che affrontano loro soffrono tantissimo, per questo do tantissimo credito a questa vittoria".