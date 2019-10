CALCIOMERCATO MILAN LARS LUKAS MAI / Il Milan ci prova per Lars Lukas Mai.

In Germania, come riporta 'transfermarkt', si parla di un forte interesse dei rossoneri per il giovane centrale tedesco in forza ale in scadenza di contratto a giugno. Boban e Maldini pregustano l'affare a costo zero, ma per il classe 2000 dovranno riuscire a battere la concorrenza delche ad oggi sarebbe la destinazione preferita del 19enne di Dresden.