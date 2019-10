CALCIOMERCATO NAPOLI KOULIBALY MANCHESTER UNITED / ''Arriverà un giorno in cui saremo costretti a venderli": ha sentenziato così ieri Aurelio De Laurentiis, presidente e numero uno del Napoli, quando gli è stato chiesto del futuro di Kalidou Koulibaly.

Così prontamente dall'Inghilterra parlano già di un possibile rilancio del Manchester United per il difensore senegalese di Carlo Ancelotti: secondo infatti quanto riportato dal 'The Sun', la dirigenza dei 'Red Devils' è pronta a fare follie per Kouilbaly. L'operazione comunque è destinata ad essere molto costosa visto che lo stesso De Laurentiis ha dichiarato di aver rifiutato 105 milioni di euro. Il Napoli intanto non resta a guardare e valuta diversi profili pronti a raccogliere la sua eredità.