Calciomercato Roma, rinnovo Kolarov: la decisione

CALCIOMERCATO ROMA KOLAROV RINNOVO / L'età avanza ma il rendimento non cala. Aleksandar Kolarov resta un punto fermo della Roma di Fonseca.

Il calciatore, prossimo ai 34 anni, ha un contratto in scadenza nel 2020 che i giallorossi vorrebbero prolungare. L'idea - come riporta il Corriere della Sera, è quella di proporre un anno con opzione per il secondo e la possibilità di far parte della dirigenza al termine della carriera.