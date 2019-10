CALCIOMERCATO ROMA KOLAROV FUTURO RINNOVO / Passano gli anni, ma Aleksandar Kolarov continua a essere un punto fermo della Roma. Prima Di Francesco, poi Ranieri - anche se per poco - e ora anche Fonseca. Il terzino serbo sembrava poter lasciare i giallorossi in estate, ma alla fine il tecnico portoghese è riuscito a trattenerlo.

Ora sta lavorando al rinnovo del contratto in scadenza 2020 , magari per consentirgli di chiudere la carriera a

Per le ultime notizie sul calciomercato---> clicca qui!

Il giocatore che a novembre compirà 34 anni ha parlato del suo futuro dal ritiro della nazionale, allontanando le voci sul rientro in patria: "La Stella Rossa? È un grande club, ho indossato quella maglia da bambino ma non ho intenzione di tornare - ha detto ai media serbi -. Chiuderò sicuramente la mia carriera all'estero". Un vero e proprio annuncio quello di Kolarov, con la Roma che esulta e spera di firmare il nuovo accordo, magari con la prospettiva di un ruolo dirigenziale. Anche se la Turchia non molla.