JUVENTUS ERIKSEN / Tiene banco il futuro di Christian Eriksen nel calciomercato internazionale. Il Real Madrid preme per avere il prima possibile il danese, con i 'Blancos' che vorrebbe portarlo alla corte di Zinedine Zidane già nella sessione di gennaio.

Stando al quotidiano 'AS' la formazione spagnola sarebbe in pole per assicurarsi le prestazioni del 27enne centrocampista, che sembra intenzionato a non rinnovare il contratto in scadenza il prossimo giugno con il

La concorrenza però non mancherebbe per il Real, ad iniziare dal Manchester United che vorrebbe un altro centrocampista di spessore in rosa per convincere Pogba a restare sia sotto la guida Solskjaer che con Massimiliano Allegri, primo candidato a sostituire il norvegese in caso di esonero. L'asso francese, tra l'altro, è anche lui dai tempi non sospetti nei desideri di Zidane. Su Eriksen vigilerebbe pure la Juventus, sempre attenta ai parametri zero di lusso dopo i recenti ingaggi tra gli altri di Ramsey e Rabiot. Inoltre, alla corsa per il danese potrebbe inserirsi il Bayern Monaco, che vorrebbe rinnovare la zona centrale del campo e trovare un sostituto all'altezza sulla trequarti in caso di addio di Muller.