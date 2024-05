Bufera Cuadrado, cancellato dalla Juve: che cosa sta succedendo

Bufera Cuadrado, cancellato dalla Juve dopo i festeggiamenti per la seconda stella dell’Inter. Che cosa sta succedendo

Non solo Dumfries e lo striscione su Theo Hernandez. Dopo la festa Scudetto dell’Inter, stanno facendo ancora discutere anche i festeggiamenti del grande ex Juventus, Juan Cuadrado.

Anche il colombiano ha saltato al coro “chi non salta bianconero è”, scatenando la furia social dei tifosi bianconero. Un tifoso della Juve, nelle ultime ore, ha anche lanciato una petizione per rimuovere la maglia delle 300 presenze dallo Juventus Museum.

“Il gesto è molto grave perché significa non aver rispetto della squadra che ti ha fatto diventare grande. Neanche Antonio Conte, che da molti di noi è considerato un traditore, si è mai permesso di partecipare ad un coro o qualsiasi altra cosa contro la Juventus – si legge nel lancio della petizione online – Io ritengo, e penso di parlare per la stragrande maggioranza del popolo juventino, che qualsiasi riferimento a Juan Cuadrado presente nel J Museum debba essere rimosso perché non degno di rappresentare la nostra grande e nobile storia”.

Cuadrado fa infuriare i tifosi della Juve: le reazioni social

Ecco alcuni dei tweet più significativi raccolti da Calciomercato.it.

Una società seria in mattinata entra nel proprio museo e tira giù la maglia di Cuadrado. Senza dire A. — faraone (@toroymarc) April 29, 2024