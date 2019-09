INSIGNE MAROCCHI NAPOLI CAGLIARI / Nervi tesi nel postpartita di Napoli-Cagliari. Gli azzurri sono usciti dal campo con una sconfitta bruciante maturata per il gol di Castro nei minuti finali. Nel postpartita Lorenzo Insigne si è presentato davanti alle telecamere di 'Sky Sport' per commentare il ko: "Sconfitta che fa male, soprattutto se pensiamo che abbiamo perso al 90’ sull’unica palla gol creata da loro. Mi dispiace, ma se pensiamo a tutti gli errori commessi stasera non andiamo avanti". Poi la domanda da studio di Giancarlo Marocchi, che punge anche Insigne dopo aver già stuzzicato Ancelotti che ha risposto per le rime.

"È mancata determinazione, sembrava una partita di Dimaro", l'osservazione di Marocchi che non va proprio giù all'attaccante del Napoli. "Insisti a dire amichevole.

Noi anche a Dimaro mettiamo intensità. Sei stato anche tu calciatore e penso che se uno si sente dire queste opinioni fanno male. Noi l’intensità di cui tu parli ce la mettiamo a Dimaro. Se dobbiamo essere attaccati così per una partita...", aggiunge Insigne. Il numero 24 azzurro continua: "Io tutta questa poca intensità non l’ho vista, poi se ci volete giudicare così va bene. Se il tunnel lo facevo bene Insigne è un fenomeno, se lo sbaglio allora non sono in forma. Al di là di quello dobbiamo giudicare tutta la squadra, se non rischio lì le giocate dove le devo rischiare? Nell’area mia? Ognuno esprime il proprio pensiero. Sentirsi dire che il Napoli ha giocato con l’intensità di un’amichevole a Dinaro è un’offesa. Non si è visto, ma abbiamo dato il 200% secondo me. Poi posso sbagliarmi".

C’erano partite in cui non riuscivo a mettere intensità.

Tu hai detto che sembrava un'amichevole a Dimaro, se io penso di aver dato tutto in campo è offensivo.

Noi però parliamo di intensità, non metto in dubbio l’impegno e la voglia di vincere. Ho usato un esempio per semplificare e dire che è mancato proprio questo, ovvero l’intensità.

Se ho capito male io chiedo scusa.