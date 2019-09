VERONA MILAN PIATEK / Il digiuno per Piatek è terminato: dopo una lunga pausa, l'attaccante polacco ha ritrovato il gol trasformando un calcio di rigore in Verona-Milan.

Dopo settimane in cui le qualità dell'ex Genoa erano state messe in discussione, con Piatek finito anche in panchina contro il Brescia per fare spazio ad, il pistolero è tornato a 'sparare': prima la solita esultanza per il 24enne, poi si è avvicinato alla telecamera mimando il gesto del silenzio. Gesto polemico quindi dopo aver rotto un lungo digiuno che stava pesando e non poco sull'umore del calciatore.