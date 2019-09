Calciomercato Udinese, due di picche dalla Russia

CALCIOMERCATO UDINESE SULEYMANOV - A più di una settimana dalla chiusura del calciomercato, emergono ancora dei retroscena della sessione estiva.

Stando a quanto riportato dal sito 'championat.com', in particolare, è stato respinto l'assalto dell'all'esterno offensivo russo classe 1999 Shapi. L'offerta da 6 milioni di euro presentata dal club friulano non è stata nemmeno presa in considerazione dal, che punta moltissimo sul giovane talento cresciuto nell'Anzhi Makhachkala.