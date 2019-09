REAL MADRID NEYMAR VALDANO FABIAN RUIZ / La vicenda Neymar continua a tenere banco nonostante la chiusura del calciomercato. Per lui si sono sfidate Barcellona e Real Madrid, anche se i blaugrana sono poi rimasti l'unica squadra in corsa.

I Blanco non sembrano più così interessati al brasiliano e Jorgeè addirittura felice: "Non mi sarebbe piaciuto l'arrivo di Neymar al Real Madrid, vive questa professione in maniera un po' confusa".

L'ex allenatore e dirigente della 'Casa Blanca' ha parlato a 'Onda Cero': "Non so se sarebbe stata una buona influenza per i giovani brasiliani in squadra, che lo idolatrano", con riferimento a Vinicius e Rodrygo. Le ultime voci di mercato, invece, insistono sull'interesse del Barcellona per Fabian Ruiz del Napoli: "Dallo scorso anno è il giocatore che mi ha sorpreso di più, lo adoro. Ha tutto ciò che serve per essere un grande centrocampista". Il discorso di Valdano si è spostato poi anche su altri due blaugrana: "Ho la sensazione che Messi abbia ancora un animo competitivo, quindi penso che resterà in Europa". Infine su Maradona: "È un esempio di energia e coraggio, il suo arrivo ha cambiato il campionato argentino. È una leggenda da cui ci si aspettano miracoli".



F.I.