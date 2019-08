Calciomercato Roma, Olsen svela i motivi dell'addio

CALCIOMERCATO ROMA OLSEN - Manca ancora l'ufficialità, ma Robin Olsen può considerarsi a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Cagliari.

Il portiere della Nazionale svedese lascia lacon la formula del prestito secco ed è già atterrato in Sardegna per svolgere le consuete visite mediche prima di mettere la firma sul contratto che lo legherà per una stagione al club rossoblu. Intercettato da 'Sky Sport', Olsen ha parlato dei motivi che lo hanno spinto a lasciare la Capitale per trasferirsi alla corte di: "E' un'occasione per rilanciarmi in vista dell'Europeo. Sono molto contento".