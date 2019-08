CALCIOMERCATO CAGLIARI PASSETTI DEFREL / Mario Passetti, direttore generale del Cagliari, è intervenuto sulle frequenze di 'Radio Sportiva' per fare il punto sul mercato rossoblu: ''Tra tutte le trattative, quella di Nandez è stata quella per durata che a mia memoria ha avuto una dinamica più lunga delle altre: sono passati più di 7 mesi dai primi interessamenti. La perseveranza e la caparbietà, però, hanno pagato. Trattenere Cragno e Pavoletti non è stato particolarmente difficile.

Chi rimane a Cagliari deve essere convinto e così è stato: non c'è stata nessuna discussione da questo punto di vista''.

Il Cagliari non molla Defrel (la Sampdoria però rimane in pole): l'attaccante classe '91 francese della Roma sembrava vicino ai rossoblu, poi la frenata tra i club come rivelato in esclusiva alla nostra redazione dall'agente del calciatore: ''E' un nome di quelli che si stanno seguendo, insieme ad altri, con grandissima attenzione, prudenza ed occhio anche alla fase di uscita".