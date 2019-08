JUVENTUS EMRE CAN / E' arrivato un anno fa a parametro zero ma per Emre Can l'avventura alla Juventus potrebbe già essere terminata: Maurizio Sarri punta su Sami Khedira e a centrocampo qualcuno è di troppo.

Il tedesco ex Liverpool, stando alle ultime indiscrezioni, sarebbe uno dei principali indiziati a svestire la maglia bianconera: il tecnico di Figline avrebbe dato il via libera alla sua cessione in caso di offerta e lo stesso calciatore, capito di non essere in cima alle preferenze dell'allenatore, starebbe iniziando a pensare all'addio. Stando a quanto riportato da 'TuttoSport', interessamenti sono arrivati dalla Germania o dalla Francia:le due squadre che hanno fatto qualche passo per verificare la possibilità di arrivare al 25enne centrocampista, corteggiato anche lo scorso anno prima che finisse alla Juventus.