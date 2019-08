JUVENTUS DANILO PRESENTAZIONE RONALDO / Tra i tanti volti nuovi di questa Juventus, uno di quelli che desta più curiosità è senza dubbio Danilo. Arrivato nell'ambito dello scambio con il Manchester City per Cancelo, il brasiliano sarà il titolare sulla fascia destra. L'esterno classe '91 oggi si è presentato in conferenza stampa, parlando anche dei motivi che lo hanno scelto ad accettare i bianconeri: "Ho parlato molto con Alex Sandro (sono stati compagni in Brasile e al Porto, ndc) e mi ha dato indicazioni positive, è stato molto importante". Un peso specifico notevole lo ha avuto, inevitabilmente, anche Cristiano Ronaldo con cui Danilo ha giocato al Real Madrid.

Il nuovo terzino della Juventus, Danilo Luiz Da Silva, si è presentato in conferenza stampa parlando anche dell'importanza di Ronaldo e dello 'scippo' che ha provato a operare ai suoi danni: "Gli ho detto che avevo chiesto il numero 7, ma era già occupato.

È stato fondamentale anche lui nella mia scelta, mi ha parlato della Juve come un club magnifico, una famiglia. L'ho sentito motivato e felice e se uno forte come lui si sente così allora si può arrivare a grandi conquiste".

Poi su Maurizio Sarri: "Mi piace il suo stile di gioco e ci sono abituato, non avrò difficoltà ad adattarmi. Inoltre ho visto che ha un bel modo di trasmettere le sue idee, anche abbracciando i giocatori per farli sentire bene". Infine sulla possibilità di vestire la maglia bianconera qualche anno fa: "Mi avevano già cercato, ma ogni cosa succede al momento giusto e questo per me lo è. Questi quattro anni, anche se ho giocato meno di quanto avrei voluto, sono stati importanti per la mia crescita e la mia mentalità vincente".

