Roma, c’è il sì di Mariano, ma manca l’accordo: le ultime CM.IT

p>CALCIOMERCATO ROMA MARIANO DIAZ /è fuori dai piani tecnici dello ha escluso dall’ultima amichevole col Salisburgo e non ha intenzione di puntare su di lui, nonostante la volontà del calciatore fosse quella di restare a tutti i costi.

Il ragazzo pare essersi ormai rassegnato all’addio e continua ad esserci sulle sue tracce la Roma: secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, i giallorossi restano in corsa per la punta ed hanno incassato la sua disponibilità a trasferirsi nella capitale italiana, ma in questi giorni non hanno fatto passi avanti nella trattativa né con il suo entourage né con i blancos.

Il dominicano guadagna a Concha Espina circa 4 milioni di euro netti, mentre il club di Perez ne esige circa 20 per privarsene: Petrachi sonda le piste, complesse e affascinanti, che portano a Higuain e Icardi, ma il madridrista è in lizza e, nonostante per ora non ci siano in programma incontri, l’amichevole di domenica contro gli spagnoli può essere l’occasione perfetta per tentare l’accelerata.