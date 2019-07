CALCIOMERCATO TORINO CLAUDE MAURICE / Sì è scatenata un'asta per Alexis Claude-Maurice, esterno e trequartista francese di soli 21 anni in forza al Lorient. Stando alle informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, nella corsa al classe '98 transalpino c'è pure il Torino.

I granata si sono aggiunti al, che ha messo sul piatto 12 milioni di euro più il 25% sulla futura rivendita (nel mese di giugno), ale al. Quest'ultimi due club sono attualmente in vantaggio per il giovane nativo di Noisy-le-Grand, esploso nella passata Ligue 2 in cui ha messo a segno ben 14 gol e realizzato 4 assist. Cresciuto nel Lorient, con cui ha debuttato in prima squadra due stagioni fa, il classe 1998 ha fatto anche tutta la trafila delle Nazionali giovanili francesi e può contare presenze con l'Under 18, l'Under 19 e l'Under 20. Dopo l'exploit della scorsa stagione, su Claude-Maurice si sono accesi i riflettori di Ligue 1, Premier e Serie A...