CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA PSG UNITED BAYERN SARRI - Mentre è in corso l'International Champions Cup, Paulo Dybala si gode gli ultimi scampoli di vacanza dopo la Coppa America giocata con l'Argentina. Il calciatore tornerà a Torino il 28 luglio prossimo e il giorno dopo farà la conoscenza del nuovo allenatore bianconero, Maurizio Sarri. Col tecnico si discuterà anche della posizione in campo, visto che potrebbe essere utilizzato da prima punta. Quella che si è chiusa nel maggio scorso è stata una stagione al di sotto delle aspettative per Dybala che non è riuscito ad amalgamarsi bene con Cristiano Ronaldo. Da capire, adesso, come Sarri cercherà di far coesistere i due fuoriclasse. A meno che dal colloquio non scaturisca una volontà diversa.

Calciomercato Juventus, Psg e United su Dybala

E le pretendenti al 25enne di Laguna Larga non mancano.

In passato si era parlato di un possibile scambio tra Juve e Inter con Mauro Icardi a Torino e 'La Joya' a Milano. Adesso le voci più 'calde' portano a Paris Saint-Germain e Manchester United. I primi sono alle prese col caso Neymar, desideroso di lasciare Parigi per tornare al Barcellona, anche se il brasiliano è stato accostato anche alla Juventus, operazione che sarebbe davvero clamorosa. Il Manchester United, invece, sempre in attesa di conoscere il futuro di Romelu Lukaku, 'sogno' di Antonio Conte per l'attacco nerazzurro, ci pensa nuovamente per rinforzare il reparto avanzato di Ole Gunnar Solskjaer, dopo le voci dei giorni scorsi. Ovviamente, al momento si tratta solo di suggestioni, anche perché poi, eventualmente, bisognerà convincere la Juventus con un'offerta importante, da almeno 70/80 milioni di euro. L'incontro con Sarri sarà decisivo, in un senso o nell'altro.