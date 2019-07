CALCIOMERCATO INTER MAROTTA CONTE / Beppe Marotta tranquillizza i tifosi dell'Inter.

L'amministratore delegato nerazzurro ha rilasciato le seguenti dichiarazioni all'ANSA al termine dell' incontro chiarificatore con Antonio Conte : "Un incontro proficuo, nel quale è emerso una volta di più che la società e il tecnico Conte sono in simbiosi: presto avrà la rosa vera completa per lavorare sui dettagli come vuole e sa fare". Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo

Vertice di mercato al quale hanno partecipato anche il presidente Steven Zhang, il direttore sportivo Ausilio, l'amministratore delegato corporate Alessandro Antonello e Oriali. La dirigenza dell'Inter sembra dunque pronta a soddisfare le esigenze dell'allenatore.