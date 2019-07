JUVENTUS DE LIGT BARCELLONA / Nuove dichiarazioni del grande colpo estivo della Juventus Matthijs de Ligt. In una lunga intervista rilasciata al 'De Telegraaf', il difensore olandese è tornato sulla sua scelta di approdare in Serie A rifiutando la corte del Barcellona: "Le critiche arriveranno sempre e comunque, in Olanda potranno avere la loro opinione. Quando la gente dice che Mino (Raiola, ndr) mi costringe ad andare in una squadra, mi viene da ridere. Lui mi fornisce tutti gli elementi per prendere una buona decisione. Ha un'opinione e io ho la mia, prendo la decisione e poi gli dico di procedere. Abbiamo concordato la scelta della Juventus.

In Olanda credono che sia strano che non si scelga il Barcellona e si dicono ogni genere di cose".

Sul suo rapporto con Raiola: "Chi negozia con i grandi club sa come funziona questo mondo, per questo da giovane ho trovato utile avere al mio fianco una persona che badi soltanto ai miei interessi. Credo che Mino sia il miglior agente al mondo". Infine, ancora sulle critiche per la scelta: "Onestamente sono sorpreso delle critiche sulla mia scelta. Tutti pensano che sarei dovuto andare al Barcellona, ma alla fine decido io! Guardo solo il mio sviluppo, ciò che è meglio per me. La Juventus crede tanto in me, mi ha fatto sentire realmente il desiderio di avermi in squadra e mi ha mostrato un piano di crescita molto chiaro. L'Italia poi è il paese nel mondo dove la difesa è più apprezzata. Sarà una scuola molto buona, con fantastici mentori, per poter diventare un difensore ancora più completo".