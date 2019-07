Juventus, la (possibile) super plusvalenza con Matuidi

JUVENTUS MATUIDI / Non solo in difesa, anche a centrocampo la Juventus ora ha problemi di abbondanza e deve sfoltire la rosa.

L'indiziato principale alla partenza rimane Khedira, anche se su Blaisesi stanno scatenando numerose voci di mercato e la dirigenza bianconera sente profumo di plusvalenza. Arrivato a parametro zero, infatti, il francese ora ha una valutazione che per i dirigenti bianconeri parte da 25-30 milioni di euro. Tanti i club interessati, con il Psg su tutti che però non scalda il giocatore. Secondo 'Sky', dunque, va prestata attenzione alche tra l'altro nelle scorse ore era in Italia.