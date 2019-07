Juventus, assalto al Barcellona per Miranda

CALCIOMERCATO JUVENTUS MIRANDA BARCELLONA - Juan Miranda è prepotentemente finito nel mirino della Juventus. Secondo il giornale spagnolo 'As', il club bianconero avrebbe già presentato un'offerta al Barcellona per il 19enne terzino sinistro, attualmente impegnato con la Spagna all'Europeo Under 19.

Il tecnico dei blaugrana, Ernesto, non lo ritiene l'alternativa ae preferisce un calciatore con maggiore esperienza. Si è parlato didel, col club andaluso che vorrebbe inserire proprio Miranda nella trattativa. In ogni caso, il Barça preferirebbe cedere il calciatore in prestito, tenendo il controllo del cartellino, ad un club spagnolo. Ma la Juve appare intenzionata a tornare alla carica per convincere gli spagnoli a privarsi del prodotto della cantera, sotto contratto fino al 2021 (con opzione a favore del club per ulteriori due anni).