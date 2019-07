Genoa, parla Romero: "Per quest'anno abbiamo un obiettivo"

GENOA ROMERO INTERVISTA / Cristian Romero, difensore del Genoache la Juventus ha acquistato a titolo definitivo e lasciato in prestito ai rossoblù, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali social ufficiali della sua attuale squadra.

Queste le sue parole: "Mi piace il tipo di gioco del tecnico. Il nostro obiettivo di partenza è fare meglio, non soffrire come nei tre mesi finali. Si vedrà più avanti. Personalmente ho margini per crescere, a partire dagli aspetti tattici e voglio perfezionare l’idioma. Sono affezionato al numero 17, sarà sempre il mio se disponibile. Identifica l’età in cui ho esordito con il Belgrano di Cordoba dopo le formazioni giovanili”