Udinese, De Paul in vendita: intensa ricerca del sostituto, le ultime di CM.IT

UDINESE DE PAUL / Rodrigo DePaul è il gioiello del mercato dell'Udinese. In Italia la Fiorentina è la società più interessata, ma potrebbe farsi avanti anche la Roma oltre i sondaggi giunti dall'estero.

Secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it , l'Udinese ha ormai deciso di sacrificare il suo gioiello, tant'è che procede in maniera intensa la ricerca del sostituto. Il club friulano sta monitorando dunque in questa fase tante soluzioni, soprattutto sul mercato internazionale, per rimpiazzare l'argentino.