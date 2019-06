JUVENTUS DE LIGTKEAN / La Juventus sprinta per Matthijs de Ligt. Pressing a tutto tondo del club bianconero per il giovane difensore dell'Ajax, con i continui contatti tra l'agente Mino Raiola e la coppia Paratici-Nedved che potrebbero presto portare alla fumata bianca per lo sbarco del nazionale olandese a Torino. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

Stando a 'Tuttosport' la chiusura della trattativa potrebbe anche arrivare entro questa settimana, con de Ligt che si vedrebbe già in bianconero.

Per il classe '99 sarebbe pronto un quinquennale da 7,5 milioni di euro più ricchi bonus, per un totale vicino ai 12 milioni a stagione. Con l'Ajax, invece, l'accordo prevederebbe una somma tra i 65 e i 70 milioni più bonus da destinare al sodalizio olandese. Da sciogliere il nodo sulla clausola rescissoria da 120-150 milioni di euro, che le parti stanno valutando. Sventato l'assalto del, con la 'Vecchia Signora' in pole per assicurarsi i servigi di de Ligt.

E nell'affare - scrive 'La Gazzetta dello Sport' - potrebbe rientrare anche Moise Kean: l'agente del baby attaccante è lo stesso Raiola, con il tema rinnovo (contratto in scadenza nel 2020) sempre in ballo con la Juventus. Sul Nazionale Under 21, escluso dall'ultima gara degli Europei per motivi disciplinari, resterebbe anche l'interesse dell'Everton in Premier League.