CALCIOMERCATO MILAN TORREIRA ARSENAL GIAMPAOLO - Prende in forma, almeno nelle idee, il Milan di Marco Giampaolo. Il reparto che necessiterà di maggiori innesti è, senza dubbio, il centrocampo visti gli addii di Bakayoko, Bertolacci, Mauri e Montolivo con la posizione di Kessie da valutare. Nella giornata di ieri si è parlato di una prima offerta dei rossoneri per Lucas Torreira, 23enne regista dell'Arsenal di Unai Emery. Complici anche le parole del giocatore, che dal ritiro dell'Uruguay ha rilasciato dichiarazioni al miele per l'Italia, subito sono circolate diverse voci sul futuro del calciatore, passato un anno fa alla corte dei 'Gunners' per 30 milioni di euro dalla Sampdoria, allenata all'epoca proprio da Giampaolo. CLICCA QUI per tutti gli aggiornamenti sul mercato rosssonero.

Calciomercato, Milan su Torreira: la situazione

E proprio col tecnico abruzzese, Torreira è esploso definitivamente, imponendosi all'attenzione di diversi club importanti a livello europeo, colche ha duellato con gli inglesi fino alla fine per averlo tra le proprie fila.

L'ambientamento del giocatore sudamericano in Premier League non è stato dei migliori, come da lui stesso dichiarato in più circostanze, ma per riportarlo in Serie A serve uno sforzo davvero importante. Stando, infatti, alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, le cifre che circolano (38 milioni di euro per il cartellino, in prestito biennale con diritto/obbligo di riscatto, e 3.5 milioni d'ingaggio) potrebbero non bastare. Torreira attualmente è legato all'Arsenal da un contratto valido fino al 2023 da 3.3 milioni di euro a stagione, con i londinesi che potrebbero decidere di sedersi al tavolo delle trattative per cifre superiori ai 40 milioni di euro almeno. Anche per quanto riguarda l'ingaggio, bisognerebbe arrivare a toccare cifre più alte, più vicine ai 4 milioni con l'inserimento di bonus. Un affare che si presenta complicato, ad oggi, ma nel mercato la volontà del calciatore diventa spesso e volentieri decisiva. Una pista da monitorare con attenzione nelle prossime settimane, visto che l'interesse di mister Giampaolo e del club meneghino resta vivo.