CALCIOMERCATO INTER PINAMONTI / Entrato nel mirino di molteplici società italiane e straniere, Andrea Pinamonti attende risposte sul suo futuro. L'attaccante di proprietà dell'Inter, reduce da una buona stagione al Frosinone e un ottimo Mondiale Under 20, potrebbe partire in prestito la prossima estate.

Il nuovo tecnico nerazzurro, riporta 'Tuttosport', avrebbe deciso di portare Pinamonti in ritiro per valutarlo durante gli allenamenti e le prime amichevoli. Eventualmente, poi, si riparlerà di cessione in prestito, mentre ad oggi è escluso un addio a titolo definitivo. In Italia resta vivo l'interesse di Genoa, Sampdoria, Brescia, Sassuolo, Parma, Spal e Lecce, mentre all'estero ci sono Benfica, Porto e Borussia Dortmund, che punterebbero sull'acquisto definitivo.