CALCIOMERCATO ROMA LEROY FER / L'addio di De Rossi e la possibile partenza di Nzonzi obbligano la Roma a cercare sul mercato anche un centrocampista bravo sia interdire che a impostare. Tra i profili che sta valutando il club giallorosso, stando alle informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, c'è quello di Leroy Fer.

Calciomercato Roma: caratteristiche e numeri di Fer, 'occasione' per il centrocampo

Il 29enne olandese rappresenta una grande occasione a costo zero, dato che il 30 giugno prossimo si svincolerà dallo

Fer è un centrocampista completo, bravo appunto sia a distrurre che a creare gioco, ma anche a trovare i tempi giusti per l'inserimento in zona gol. 60 quelli messi a segno in tutta la carriera, compreso quello realizzato con la maglia dell'Olanda al Mondiale 2014. Alto quasi un metro e novanta, Ferr è dotato di gran tiro oltre che di una spiccata personalità. Non a caso è stato spesso il capitano delle squadre in cui ha militato, dal Feyenoord al Twente fino al Qpr e allo Swansea con il quale ha giocato nelle ultime tre stagioni. In Premier League il classe '90 di Zoetermeer, un paio di anni fa vicino al Liverpool, ha collezionato in tutto ben 123 presenze.