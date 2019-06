SAMPDORIA MARONI / La Sampdoria è vicina all'acquisto del giovane trequartista argentino Gonzalo Maroni: classe 1999, di proprietà del Boca Juniors, che vestito nell'ultimo anno la maglia del Talleres in prestito.

Come riferisce 'Sky', sarebbe stato trovato l'accordo tra i blucerchiati e la società argentina per un prestito con diritto di riscatto fissata a 15 milioni di euro: intesa definitiva e che potrebbe essere formalizzata a breve con lo scambio dei documenti. Maroni nei mesi scorsi era stato accostato anche all'e si parlava di una possibile operazione in sinergia proprio tra i nerazzurri e la società ligure che ora ha in pugno il calciatore. Venti anni, in questa stagione ha collezionato 19 presenze con due reti.