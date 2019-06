JUVENTUS GUARDIOLA MANCHESTER CITY / Porte chiuse alla Juventus. Pep Guardiola è uno dei tanti nomi accostati alla panchina bianconera ed è probabilmente il sogno della maggior parte dei tifosi e degli addetti ai lavori, ma il tecnico catalano proseguirà la sua avventura sulla panchina del Manchester City.

Lo ha ribadito lui stesso in un'intervista rilasciata al sito ufficiale del club inglese.

"Non c'è posto migliore dell'Inghilterra per un allenatore. Posso fare un raffronto con tanti altri campionati europei, come Spagna, Germania e Italia e devo dire che qui è unico. Se andassi in Italia sarebbe simile alla Spagna. I tifosi qui non fischiano se perdi o se qualcosa va male. Qui ho il supporto di tutti. Sono uno del City, vesto anche io la maglia azzurra di questa squadra" ha dichiarato Guardiola.

