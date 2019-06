INTER ROMA ICARDI DZEKO / L'Inter è vicina ad Edin Dzeko ma deve ancora risolvere la questione Icardi: la società ha deciso di mettere in vendita l'argentino, che al momento però non è convinto di lasciare Milano. Proprio il nome dell'ex capitano nerazzurro, valutato intorno ai 65-70 milioni di euro, è stato al centro dei discorsi tra Inter e Roma per l'attaccante bosniaco: i giallorossi hanno provato a capire la possibilità di inserire nella trattativa anche Icardi.

La risposta del club lombardo è stata di apertura: come raccolto da Calciomercato.it , i nerazzurri sarebbero pronti ad accettare un'offerta di 50-55 milioni di euro più Dzeko per l'argentino. Da Milano è stata abbozzata anche una controproposta per venire incontro alle esigenze del club capitolino di rispettare i paletti del fair play finanziario: Icardi più qualche giovane per, un affare che garantirebbe plusvalenze ad entrambe le società. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale: clicca qui Per Icardi è sempre concreta l'opzione Juventus : resta viva la possibilità di uno scambio con Paulo

Raffaele Amato - Bruno De Santis

