CALCIOMERCATO ROMA ZANIOLO JUVENTUS RINNOVO CONTRATTO - Continua a tenere banco in casa Roma il futuro di Nicolò Zaniolo. Il club di James Pallotta, che deve ancora scegliere l'allenatore (duello Fonseca-De Zerbi) e ufficializzare il nuovo direttore sportivo (Gianluca Petrachi, in arrivo dal Torino), come prima cosa dovrà dirimere la questione del prolungamento contrattuale, con sensibile adeguamento dell'ingaggio, del 19enne centrocampista. Nel frattempo, però, le voci sul suo futuro si moltiplicano e sulle sue tracce sono sempre segnalate squadre del calibro di Juventus e Real Madrid, ma non solo.

In ogni caso, secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, ad oggi non è stato ancora fissato un appuntamento tra la Roma e l'entourage di Zaniolo per discutere in maniera approfondita dell'eventuale nuovo accordo. Come ribadito più volte, la priorità di entrambe le parti è quella di continuare l'esperienza insieme e, dunque, si cercherà in tutti i modi di trovare la quadratura del cerchio. Nel frattempo, la società capitolina dovrà cercare risorse entro il 30 giugno e i nomi in uscita sono quelli di Edin Dzeko e Kostas Manolas. Chiaramente, se non si dovesse arrivare alla cifra necessaria, anche il futuro di Zaniolo potrebbe cambiare. Ma i segnali che arrivano, allo stato attuale, vanno nella direzione del prolungamento di contratto. Vi terremo aggiornati.

