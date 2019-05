CALCIOMERCATO ROMA PETRACHI TORINO / Gianluca Petrachi si avvicina sempre di più a piccoli passi alla Roma: come anticipato un mese fa da Calciomercato.it, l'attuale dirigente del Torino è pronto a iniziare una nuova avventura nella capitale.

L'attuale direttore sportivo granata ha parlato del proprio futuro, smentendo però di aver già avuto contatti con i giallorossi. CLICCA QUI per seguire tutte le trattative in tempo reale.

Ai microfoni di 'Sky Sport', Petrachi ha dichiarato: "Non ho avuto colloqui o incontri con la Roma. Se lavoro già per loro? No. Semplicemente con il Torino e il presidente sono stato molto chiaro, dicendogli che a fine campionato avrei fatto delle scelte. Chi dice certe cose non dice la verità, a fine campionato farò delle scelte, mi auguro che vengano condivise e accettate".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui