INTER LUKAKU CONTE / Fin dall'inizio del caso Icardi che ha cambiato il destino dell'Inter, il nome di Romelu Lukaku è stato in cima alla lista dei possibili sostituti in casa nerazzurra. Il nome dell'attaccante belga circola ormai da mesi ed ora che Conte, salvo colpi di scena, si appresta a diventare il nuovo allenatore della formazione lombarda, le voci sul bomber del Manchester United si moltiplicano, in Italia come in Inghilterra.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Proprio da qui arriva la notizia della decisione del calciatore: come si legge sull''Evening Standard', Lukaku avrebbe espresso la propria preferenza per un trasferimento in Italia e in particolare all'Inter dove ritroverebbe quell'Antonio Conte che lo aveva richiesto già all'inizio della sua esperienza al. In stagione il calciatore belga non ha trovato molto spazio da titolare dopo l'avvento in panchina die il timore del belga è che la situazione resti invariata anche il prossimo anno.