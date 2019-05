LAZIO LOTITO LAZZARI INZAGHI / Manuel Lazzari è stato grande protagonista della stagione della Spal. L'esterno, grazie alle sue ottime prestazioni, ha contribuito alla seconda salvezza consecutiva del club ferrarese, ma il suo futuro potrebbe essere lontano dalla società estense. Napoli, Lazio e Atalanta sono sulle sue tracce e starebbero pensando ad un suo acquisto in estate.

I capitolini, come rivela 'La Gazzetta dello Sport', non stanno mollando la pista che porta all'esterno e Lotito vorrebbe acquistarlo soprattutto per provare a convincere Simone Inzaghi. Il giocatore piace molto al tecnico piacentino e nell'affare potrebbe rientrare Murgia, oggi in prestito a Ferrara, che potrebbe essere ceduto a titolo definitivo.

