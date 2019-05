MILAN JUVENTUS E ROMA SARRI CHELSEA / Non c'è certezza sul futuro di Maurizio Sarri. Il tecnico italiano vorrebbe rimanere ad allenare il Chelsea, come più volte detto dallo stesso mister, ma le sue ultime parole lasciano qualche dubbio e fanno sperare le squadre che hanno messo gli occhi su di lui: "C'è ancora il Chelsea nel tuo futuro? Penso di sì, ma non sono sicuro - riporta 'SkySports' - Posso solo dire che il club mi ha chiesto la Champions League e abbiamo raggiunto l'obiettivo.

Come sapete adoro il calcio inglese, mi piace la Premier League. È fantastico e il suo livello è il migliore del mondo, credo che l'atmosfera negli stadi è meravigliosa. Mi piacerebbe molto rimanere qui"

Non c'è la certezza assoluta dunque della permanenza di Maurizio Sarri sulla panchina del Chelsea, una buona notizia per le squadre che lo vorrebbero riportare in Italia: l'ex Napoli in questi giorni è stato accostato soprattutto a Milan, Roma e Juventus

