CALCIOMERCATO JUVENTUS SAMPDORIA PRAET / Dennis Praet felice per il suo percorso con la maglia della Sampdoria. Il centrocampista belga, finito in passato nel mirino della Juventus e accostato di recente a Roma, Inter e club inglesi, ha parlato delle indiscrezioni di mercato: "La Juve? Ancora con questa storia... Nessun rimpianto, lo ribadisco.

Qui sto bene e mi sento a casa mia - spiega ai microfoni della 'Gazzetta dello Sport' - Il primo anno è stato difficile, ora sono un giocatore nuovo anche nella testa. Sono davvero molto felice così".

LA CRESCITA - "Sono diverso. E' cambiato persino il mio fisico, lo definirei più... adulto. E sono cresciuto tatticamente - prosegue Praet - Oggi faccio la mezzala, non c’è più traccia del Praet ai tempi dell’Anderlecht. D’altra parte, ero venuto in Italia proprio perché i margini di crescita in un campionato top come la serie A per me, rispetto al campionato belga, sarebbero stati maggiori. E così è successo. Non mi sento ancora arrivato".

