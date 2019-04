SERIE A BOLOGNA CHIEVO / Monday Night decisivo per la corsa salvezza tra Bologna e Chievo. Il match del 'Dall'Ara' incorona i padroni di casa di Sinisa Mihajlovic che con tre punti contro il fanalino di coda gialloblù compiono un balzo fondamentale in classifica scavalcando l'Empoli. Il Bologna è infatti ora in quart'ultima posizione con 2 punti di margine sui toscani che ieri sono andati KO ad Udine. Il man of the match del 'Dall'Ara' è il centrocampista cileno Erick Pulgar che a metà ripresa sale in cattedra trasformando con freddezza due calci di rigore nel giro di tre minuti, mandando al tappeto Sorrentino e soci prima del tris calato nel finale da Dijks su assist di Sansone.

Al 79' da segnalare anche l'espulsione sul 2-0 diper doppia ammonizione a coronamento di una gara piuttosto nervosa da parte dei clivensi come testimoniano anche le sei ammonizioni raccolte nel corso della sfida (escludendo quelle dello stesso Bani).

TABELLINO

Bologna-Chievo 3-0 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 20’ s.t. Pulgar (rig)., 23’ s.t. Pulgar (rig), 44' s.t. Dijks.



Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco (40’ s.t. Gonzalez), Dijcks (45' s.t. Calabresi); Dzemaili (47' s.t. Poli), Pulgar; Soriano, Orsolini, Sansone; Palacio. All. Mihajlovic.



Chievo (4-4-2): Sorrentino; Depaoli (29’ s.t. Pucciarelli), Bani, Andreolli, Barba; Kiyine (24’ s.t. Giaccherini), Dioussè, Rigoni, Leris; Vignato (35’ s.t. Cesar), Stepinski. All. Di Carlo.



Arbitro: Pairetto di Nichelino.



Ammoniti: 12’ p.t. Andreolli (C), 26’ p.t. Leris (C), 34’ p.t. Lyanco (B), 44' p.t. De Paoli (C), 6’ s.t. Rigoni (C), 16’ Dioussè (C), 18' s.t. Stepinski (C), 28’ e 34' s.t. Bani (C).



Espulsi: 34’ s.t. Bani (C).

CLASSIFICA: Juventus punti 84, Napoli 64, Inter 57, Milan 52, Atalanta 52, Roma 51, Lazio* 49, Torino 49, Sampdoria 45, Fiorentina 39, Sassuolo 36, Cagliari 36, Parma 34, Genoa 34, Spal 32, Udinese* 32, Bologna 30, Empoli 28, Frosinone 23, Chievo 11.

*Una partita in meno

