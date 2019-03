ITALIA FINLANDIA INFORTUNIO PERIN / Mattia Perin salterà Italia-Finlandia, match delle qualificazioni a Euro2020 in programma stasera a Udine.

Il portiere azzurro, destinato comunque alla tribuna visto che il ctè intenzionato a mandare in panchina Sirigu e Cragno come riserve di Donnarumma, si è infortunato nella rifinitura e ora potrebbe fare immediato ritorno alladando così forfait anche per la sfida contro ildi martedì prossimo.