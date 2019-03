BALOTELLI PSG RASHFORD MARSIGLIA / Il Marsiglia è uscito ieri sconfitto per 3-1 in casa del PSG.

A far parlare di sé però è tornato Mario, finito al centro di alcune voci che lo accusavano di indossare una maglietta con la faccia dida esibire in caso di gol. Il motivo sarebbe stato quello di prendere i giro il club francese, uscito dalla Champions League proprio per colpa del gol dell'attaccante del Manchester United.

Il numero 9 è stato costretto a smentire la situazione sul proprio profilo Instagram: "Questa è una bugia! Basta creare storie false su di me".

