Calciomercato Inter, caso Icardi: la rivelazione di Wanda Nara

CALCIOMERCATO INTER WANDA NARA ICARDI / Wanda Nara annuncia la pace tra Mauro Icardi e Beppe Marotta. La moglie-agente dell'attaccante argentino, che non ha seguito allo stadio Milan-Inter, ha fatto il punto sull'incontro tra le parti previsto per venerdì: "No, con me no. Sarà un incontro con Mauro. Io non sono stata chiamata.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Non parlano di incontro con Wanda, dicono incontro. Sarà con Mauro - spiega ai microfoni di 'Tiki Taka' - Ovvio che può esserci un incontro con Mauro e senza Wanda, se deve parlare Mauro con l’allenatore che ci sto a fare io? Io ho già parlato con Marotta, non c’è nessun problema e siamo già quasi alla pace. Cosa manca? Abbiamo già fatto pace con Marotta".